Понад чотири тисячі кілометрів із двома членами родини, які прикуті до інвалідного візка, та десятком домашніх тварин. Такий непростий шлях подолала сім'я з Сєверодонецька після того, як "руський мир" знищив їхнє житло. А, приїхавши до Італії, родина, попри складнощі життя, почала активно допомагати таким самим переселенцям.

Вони усміхаються і граються з дітьми, як колись удома. Із рідного Сєверодонецька цю родину вигнав "руський мир". Окупанти нещадно гатили градами по житлових кварталах.

Олена Герман, жителька Сєверодонецька:

К нам в подвал стали приходить люди, у которых разбомбило квартиры. Ми снесли в подвал все переноски, стулья, которые у нас были в квартире, одеяла, теплые вещи. Добывали медикаменты, муж пек хлеб, раздавали безплатно.

У підвалі будинку ховалися близько сімдесяти людей. Олена разом із 15-річним сином під обстрілами бігала до найближчих магазинів, щоб купити їжу та воду.

Костянтин Герман, житель Сєверодонецька:

Чем дальше двигалось время войны, тем больше мы понимали, что ситуация усугубляется. С каждым днем становилось все сложнее и сложнее. Мы продержались до 18-го числа. 18-числа после обеда к нам в квартиру прилетела ракета прямо в кухню.

Після цього родина також була змушена переселитися до підвалу. З четвертого поверху Костянтина в інвалідному візку та 77-річну маму Олени, яка теж не може самостійно пересуватися, спускали сусіди.

Забрали з собою і домашніх улюбленців - п'ятьох собак і чотирьох котів. В укритті родина прожила три дні. Потім вирішили їхати з міста.

Костянтин Герман, житель Сєверодонецька:

Наш район очень сильно обстреливался, то есть туда уже эвакуационные автобусы не доезжали. Но так сложилось, волей Божьей, что нас забрал эвакуационний автобус и отвез сразу. За одни сутки ми добрались до самого Львова. Когда ми уже уехали на безопасное расстояние, только тогда мы стали понимать, что оказывается где-то еще есть мирная жизнь.

Навіть у дорозі Олена продовжувала піклуватися про людей з підвалу. Телефонувала іншим волонтерам та домовлялася про їжу, воду та інші необхідні речі. А у Львові жінка сортувала гуманітарну допомогу. За деякий час родина продовжила свій шлях до Польщі.

У Польщі родина Герман взяла участь у зйомці документального фільму "Нетфлікс" про війну в Україні. А потім сім'ю з тваринами італійські рятувальними відвезли до Італії. Там їх заселили в окремому корпусі будинку для людей похилого віку. Олена - фахівець із міостимуляції та лікувального масажу, в Італії жінка безкоштовно допомагає іншим переселенцям.

Олена Герман, жителька Сєверодонецька:

Я занимаюсь реабилитацией людей с инвалидностью, людей на колясках. Также здесь ищем волонтерские группы, которые оказывают помощь беженцам, помогаем вещами.

Активно допомагає Олені і її подруга, яка також виїхала через війну.

Тетяна Калініченко, жителька Сєверодонецька: