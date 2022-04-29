Єврокомісія запропонувала скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України до Євросоюзу. Це безпрецедентна підтримка нашої держави.

Тож підприємці таку новину радо вітають. Зараз їм працюється важко. Тож що українські виробники зможуть запропонувати Європі? І коли піде потік вітчизняних товарів на експорт? Яна Танчак розповість про економічно-торгові перспективи.

Українські товари до війни були затребувані на європейському ринку. Але їх експорт регулювала угода про асоціацію з ЄС. Для частини товарів мита скасували давно, але на безмитний продаж була квота.

Тарас Качка, заступник міністра економіки:

В нас близько 40 видів аграрної продукції частково лібералізовано, найбільш відома історія з медом, в нас є 5 тисяч тон тарифної квоти.

З таким митом українські товари купувати було не вигідно. Бо його здебільшого сплачували самі європейські замовники. Але попри це українці таки намагалися вийти на європейський ринок. Один із таких підприємців - Ярослав Лисак. Його товар доволі специфічний. Він виробляє та продає біокаміни.

Ярослав Лисак, співзасновник і директор компанії:

Камін, який не має викидів жодних, і це власне єдиний такий камін у світі. Поставили, ввімкнули у розетку, заправили його біопаливом і все. Це єдиний камін, в якому відновлювальне паливо, дрова дуже повільно відновлюються, газ взагалі не відновлюється, тут кукурудзу можна сіяти щороку. Майже три роки ми працювали на внутрішній ринок. А в листопаді минулого року ми отримали європейський сертифікат і все - і почали розвивати продажі в Європі.

Коли почалася війна, виробництво в Києві довелося зупинити. Згодом його вдалося перевезти в більш безпечне місце, евакуювати своїх підлеглих, і знову почати працювати.

Віталій Шарапов, співзасновник, технічний директор компанії:

Дружньо сприймають, допомагають, розказують як що, ми дуже бистро знайшли підрядників, тобто все гаразд, ми вже повністю працюємо.

Новині про скасування всіх мит та квот підприємці радіють. Це, кажуть, чимала підтримка для них.

Ярослав Лисак, співзасновник і директор компанії:

Роздрібна ціна на європейському ринку залежить від всіх тих витрат, які йдуть по дорозі від нашого складу до власне споживача. Чим менші будуть ці витрати, тим, звичайно, нам простіше буде, більш конкурентна буде у нас ціна на європейському ринку, простіше буде нашим дилерам продавати наш продукт. Це дуже значна підтримка насправді.

Скасування квот та мит ЄС стосуватиметься всіх українських підприємців - неважливо ти великий бізнес, чи малий - і не важливо продаєш ти зерно, метал або одяг. До початку повномасштабної війни Україна найбільше продавала до Європи соняшникову олію, пшеницю та кукурудзу. Це 60 відсотків всього експорту. Тепер в українців є шанс продавати більше товарів.

Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу:

Як раз відкриття кордонів ЄС для більш широкої спільноти українських товарів дозволить експортувати в більших обсягах м'ясо птиці, яке в нас наразі є перевиробництво, ми виробляємо значно більше, чим споживає Україна. Ягоди, зокрема лохина. Купівельна спроможність українців, на жаль, зараз низька і якщо не буде реалізації цієї продукції, припиниться виробництво. Яблук, більш дрібних зернових культур.

Ба більше, якщо дотепер в українців європейці купували здебільшого сировину, то зараз більше можливостей для готової продукції.

Олег Гетман, економіст:

Одна справа - виробити пшеницю і просто її мільйонами тон, як ми реалізуємо її, туди продавати і зовсім інша справа пшеницю переробити, додаткові робочі місця на муку, крохмаль і таке інше спакувати і продавати це. По-перше, обсяги менші і, по-друге, це додаткові робочі місця. Теж саме і з соками: одна справа - продати яблука пароплавами, а інша справа - переробити і спакувати - це і робочі місця, і податки, це все у нас.

Тепер головне питання логістики - чималу частину товарів українці вивозили морем. Поки порти заблоковані - є залізниця, автомобільне та річкове сполучення.

Тарас Качка, заступник міністра економіки:

Всі суб'єкти господарювання: Укрзалізниця, трейдери, виробники, автомобільні перевізники, компанії з європейського союзу - це надзвичайно великий мурашник, який вибудовує ефективну структуру, але для того, щоб її пришвидшити, вибудовувати, потрібно їм всім усвідомлювати, що вони не потрапляють під тарифні обмеження і тому ось це рішення можна сказати, що скасовуються всі мита, воно дає свободу в налаштуванні нових торгових потоків в тому числі і транзитних через Європейський союз.

Щоб безмитний та безквотовий ринок для українців запрацював, потрібно ще голосування у Раді ЄС та в Європейському Парламенті. Це питання кількох тижнів. Діяти це рішення буде 12 місяців. І це, кажуть в уряді, українським підприємцям дозволить швидше та краще інтегруватися в європейський ринок. Бо, запевняють, статус кандидата на членство в ЄС у нашої держави не за горами.