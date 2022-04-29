Ворог вивіз з Маріуполя частину апаратів ШВЛ, які вціліли. Вони вкрай потрібні для лікування тяжкохворих на COVID-19 пацієнтів.

Про це повідомляє міська рада з посиланням на маріупольців, які досі перебувають у заблокованому місті.

У повідомленні йдеться, що лише у лікарнях Маріуполя було 60 апаратів штучної вентиляції легень. Зараз саме це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію.

"Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку. Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила понад 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.