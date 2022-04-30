Прессекретар Пентагону США Джон Кірбі звинуватив президента росії володимира путіна в розпусті і жорстокості під час його вторгнення в Україну.

Він також заявив, що вторгнення в Україну носить найбільш розпусний характер.

"Я не думаю, що ми повною мірою оцінили ступінь насильства, жорстокості і розпусти стосовно невинних людей, цивільних осіб, з такою повною зневагою до життя, які забиралися", - заявив Кірбі.