Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Львів. Кінозірку помітили в одній з місцевих кав'ярень.

46-річна Анджеліна Джолі довгий час була спеціальним посланцем в ООН. Тепер разом із колегами з ООН у справах вимушених переселенців акторка займається організацією допомоги українцям, які постраждали від рашистської агресії.

Нагадаємо, що на початку війни Анджеліна Джолі показала усьому світові фото вагітної українки.