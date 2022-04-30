До Львова завітала Анджеліна Джолі (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Львів. Кінозірку помітили в одній з місцевих кав'ярень.
46-річна Анджеліна Джолі довгий час була спеціальним посланцем в ООН. Тепер разом із колегами з ООН у справах вимушених переселенців акторка займається організацією допомоги українцям, які постраждали від рашистської агресії.
Нагадаємо, що на початку війни Анджеліна Джолі показала усьому світові фото вагітної українки.
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