Голливудская актриса Анджелина Джоли опубликовала в сторис в Instagram фотографию беременной женщины, которую эвакуировали после бомбардировки роддома в Мариуполе и которая умерла вместе со своим нерожденным ребенком.

В сторис Джоли разместила ссылку на The Washington Post, и сообщила, что женщина с нерожденным ребенком умерли в Мариуполе.

Снимок, как сотрудники ГСЧС и волонтеры выносят раненую беременную женщину из разбомбленного роддом в Мариуполе сделал украинский фотограф Евгений Малолетка.