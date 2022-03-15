Анджелина Джоли показала всему миру фото беременной украинки [ Редактировать ]
Голливудская актриса Анджелина Джоли опубликовала в сторис в Instagram фотографию беременной женщины, которую эвакуировали после бомбардировки роддома в Мариуполе и которая умерла вместе со своим нерожденным ребенком.
В сторис Джоли разместила ссылку на The Washington Post, и сообщила, что женщина с нерожденным ребенком умерли в Мариуполе.
Снимок, как сотрудники ГСЧС и волонтеры выносят раненую беременную женщину из разбомбленного роддом в Мариуполе сделал украинский фотограф Евгений Малолетка.
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