Відновлення наразі потребують тисячі об'єктів по всій країні. Один з таких - сільська школа на Черкащині. Туди ще в перший день повномасштабного вторгнення росії влучив снаряд. Минулося без жертв, але на відбудову навчального закладу потрібні мільйони. Наші кореспонденти бачили масштаби руйнування.

Тут не чути дитячих голосів, натомість - звуки роботи інструментів. Сільська школа на Черкащині стала одним із перших доказів нищівної політики загарбників.

Сергій Мелехін, в.о. директора школи:

Проснулись від сильних вибухів близько пів на шосту ранку. Почали всі евакуюватись з населеного пункту. Ви бачите, пошкоджено будівлю нашої школи, пряме попадання снаряду.

24 лютого на світанку школа була порожня, і це вберегло від жертв. Нині рятувальники розбирають зруйновані конструкції.

Андрій Пантелеєв, рятувальник:

Зараз демонтуємо підлогу, щоб подивитись, які там наслідки, бо бачте пішли тріщини по всьому від попадання снаряду.

Надзвичайники працюють уже кілька днів. Найперше взялися демонтувати стелю. Було непросто, бо висота у приміщеннях понад чотири метри.

Олександр Караушанов, рятувальник:

Саме складне, що ударною хвилею було пошкоджено конструкції і також підвісний потолок, який міг в будь-яку хвилину впасти.

На відновлення лише цієї школи необхідно понад 12 мільйонів гривень.

Ігор Табурець, голова Черкаської військової адміністрації:

Ми маємо різний ступінь розрушень, є - вікна повибивало, десь пряме попадання руйнує стіни, таким чином об'єкти не придатні для використання і за допомогою наших рятувальників активно проводимо роботи з підготовки до відновлення.

У цій школі навчається майже 200 дітей, і хоч чверть із них закордоном, у селі вірять вже восени малеча зможе повернутись до відбудованої школи.