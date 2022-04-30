На Черкащині відновлюють школу після влучання снаряду рашистів [ Редагувати ]
Відновлення наразі потребують тисячі об'єктів по всій країні. Один з таких - сільська школа на Черкащині. Туди ще в перший день повномасштабного вторгнення росії влучив снаряд. Минулося без жертв, але на відбудову навчального закладу потрібні мільйони. Наші кореспонденти бачили масштаби руйнування.
Тут не чути дитячих голосів, натомість - звуки роботи інструментів. Сільська школа на Черкащині стала одним із перших доказів нищівної політики загарбників.
Сергій Мелехін, в.о. директора школи:
Проснулись від сильних вибухів близько пів на шосту ранку. Почали всі евакуюватись з населеного пункту. Ви бачите, пошкоджено будівлю нашої школи, пряме попадання снаряду.
24 лютого на світанку школа була порожня, і це вберегло від жертв. Нині рятувальники розбирають зруйновані конструкції.
Андрій Пантелеєв, рятувальник:
Зараз демонтуємо підлогу, щоб подивитись, які там наслідки, бо бачте пішли тріщини по всьому від попадання снаряду.
Надзвичайники працюють уже кілька днів. Найперше взялися демонтувати стелю. Було непросто, бо висота у приміщеннях понад чотири метри.
Олександр Караушанов, рятувальник:
Саме складне, що ударною хвилею було пошкоджено конструкції і також підвісний потолок, який міг в будь-яку хвилину впасти.
На відновлення лише цієї школи необхідно понад 12 мільйонів гривень.
Ігор Табурець, голова Черкаської військової адміністрації:
Ми маємо різний ступінь розрушень, є - вікна повибивало, десь пряме попадання руйнує стіни, таким чином об'єкти не придатні для використання і за допомогою наших рятувальників активно проводимо роботи з підготовки до відновлення.
У цій школі навчається майже 200 дітей, і хоч чверть із них закордоном, у селі вірять вже восени малеча зможе повернутись до відбудованої школи.
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