Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові запевнив президента України Володимира Зеленського у готовності надати додаткову військову допомогу. Глава британського уряду додав, що Лондон надасть Києву економічну і гуманітарну підтримку.

Представник Джонсона підтвердив виданню, що сьогодні між прем'єром і Зеленським сталася телефонна розмова. В ході бесіди глава британського уряду заявив про прихильність до зміцнення України.

"Він (Джонсон - ред.) підтвердив, що Великобританія продовжить надавати Україні додаткову військову допомогу, щоб дати українцям необхідне для оборони озброєння", - цитує видання слова представника британського прем'єра.

Також в ході розмови Джонсон запропонував Україні постійну економічну і гуманітарну підтримку з боку Великобританії.