Британія надасть Україні додаткову військову допомогу - Джонсон [ Редагувати ]
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові запевнив президента України Володимира Зеленського у готовності надати додаткову військову допомогу. Глава британського уряду додав, що Лондон надасть Києву економічну і гуманітарну підтримку.
Представник Джонсона підтвердив виданню, що сьогодні між прем'єром і Зеленським сталася телефонна розмова. В ході бесіди глава британського уряду заявив про прихильність до зміцнення України.
"Він (Джонсон - ред.) підтвердив, що Великобританія продовжить надавати Україні додаткову військову допомогу, щоб дати українцям необхідне для оборони озброєння", - цитує видання слова представника британського прем'єра.
Також в ході розмови Джонсон запропонував Україні постійну економічну і гуманітарну підтримку з боку Великобританії.
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