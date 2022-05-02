Фінляндія розірвала контракт з росією на будівництво АЕС [ Редагувати ]
Фінська компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з "Росатомом" на будівництво АЕС "Ханхіківі-1". Про це йдеться у заяві компанії.
Розірвання контракту пов'язане "зі значними затримками з боку RAOS Project (структура "Росатома" - ред.) та її нездатністю реалізувати проект". У повідомленні Fennovoima зазначається, що на рішення вплинула і російська агресія проти України.
Співпраця між Fennovoima та "Росатомом" припиняється негайно.
"Росатом" та фінська Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" в районі міста Пюхяйокі, на березі Ботнічної затоки, наприкінці 2013 року.
Російській держкорпорації належить 34% проекту, ще 66% - фінським акціонерам (державним, приватним, муніципальним організаціям, а також споживачам електроенергії). Потужність атомної станції - 1,2 ГВт, вартість будівництва - 7-7,5 млрд євро.
Наприкінці березня міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля заявляв про неможливість видачі ліцензії на будівництво "Ханкіківі-1" в умовах війни в Україні.
Нагадаємо, що Фінляндія у травні готується до припинення постачання російського газу.
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