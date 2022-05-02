Фінська компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з "Росатомом" на будівництво АЕС "Ханхіківі-1". Про це йдеться у заяві компанії.

Розірвання контракту пов'язане "зі значними затримками з боку RAOS Project (структура "Росатома" - ред.) та її нездатністю реалізувати проект". У повідомленні Fennovoima зазначається, що на рішення вплинула і російська агресія проти України.

Співпраця між Fennovoima та "Росатомом" припиняється негайно.

"Росатом" та фінська Fennovoima підписали контракт на будівництво АЕС "Ханхіківі-1" в районі міста Пюхяйокі, на березі Ботнічної затоки, наприкінці 2013 року.

Російській держкорпорації належить 34% проекту, ще 66% - фінським акціонерам (державним, приватним, муніципальним організаціям, а також споживачам електроенергії). Потужність атомної станції - 1,2 ГВт, вартість будівництва - 7-7,5 млрд євро.

Наприкінці березня міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля заявляв про неможливість видачі ліцензії на будівництво "Ханкіківі-1" в умовах війни в Україні.

Нагадаємо, що Фінляндія у травні готується до припинення постачання російського газу.