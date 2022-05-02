В Харківській області змінили час комендантської години [ Редагувати ]
В Харківській області зменшили час комендантської години. Відсьогодні вона починатиметься з 21:00.
Про це повідомляє голова Харківського ОВА Олег Синєгубов.
"Також сьогодні разом із військовими прийняли рішення щодо збільшення часу поза межами комендантської години. Відсьогодні вона починатиметься від 21:00 й до 06:00 ранку", - заявив Синєгубов.
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