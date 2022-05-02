Посольство Угорщини в Україні знову працює в Києві. До цього в цілях безпеки угорські дипломати перебували у Львові. Про це повідомляє index.hu.

Як заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, рішення про повернення було прийнято, оскільки цьому відповідають умови безпеки.

"Діяльність там розумна, тому що таким чином ми можемо підтримувати зв'язок з українськими державними органами. І якщо угорські або інші громадяни ЄС потраплять у біду в Києві або їм знадобиться будь-яка допомога, ми зможемо допомогти на місці", - зазначив він.

Він додав, що фізична частина переїзду зі Львова була завершена минулого тижня, так що посольство Угорщини тепер знову працює в Києві.