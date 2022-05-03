68 день повномасштабного протистояння з росією. Україна міцно тримає оборону. Ворог зосередив свої сили на Донецькому напрямку. Важкі бої зараз йдуть у Попасній та Рубіжному. Одна з цілей рашистів - Сєвєродонецьк. Над містом ворог хоче встановити свій контроль.

Євген Соломін зібрав останні зведення зі східного фронту. Дивіться його матеріал - далі.

Цей житловий масив у місті Лиман на Донеччині став місцем потужного обстрілу з боку російської армії. Орки палили будинки вогнем...

…обстрілювали з градів та закидували мінами.

Просто капец - воронка, дірка. Я не знаю, можно ли туда идти.

…а на додачу завдавати удару по залізниці.

Російські бійці продовжують безжально вбивати цивільних. Цього разу від обстрілів лише на Донеччині за добу загинуло четверо мирних жителів - усі в Лимані. Поранення отримали ще 11. І це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Олег Кирницький, співробітник ГУ Нацполіції в Донецькій обл.:

Це робиться спеціально і спрямовано, виключно проти цивільного населення. Бо військових тут просто немає.

Кількість пошкодженого житла на лінії фронту нині ніхто не підраховує. А люди розповідають - через постійні обстріли й голову на вулицю висунути неможливо!

Плити стандартні радянські - 70 сантиметрів. 70 на 40. Т.б. випахало дірку, і у людей все повипадало. Я у квартиру можу зайти знизу. Ось 6 метрів може упала і не 500 кілограмів.

У бомбосховищах під багатоповерхівками люди облаштовують собі житло, з місцями для відпочинку та приготування їжі.

Картошечка в мундирах. Ни света нет, ни газа. И спимо тут.

Тим часом окупанти продовжують штурмувати селище Озерне та місто Мар'їнку. Істотних втрат ворог зазнав у районі сіл Времівка та Зелене Поле. У відповідь десантники 95-ї бригади Збройних сил України демілітаризували кілька рашистських танків. Після невеликого апгрейду вони вже не знищуватимуть, а захищатимуть українські населені пункти.

Юрій, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади:

Затрофеєна нашими бійцями 72-ка, яка скоро повернеться в стрій і буде бити рашистську наволоч, а ви вірте в Україну, Збройні сили. Слава Україні!

Загалом ворог намагається тиснути на українських захисників по всій лінії фронту. Проте будь-які спроби атакувати - марні.

Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

Плани рф на військові успіхи в травні, в Донецькій області, фактично зірвані. Ворог не може просунутися в атаках, але продовжує обстрілювати цивільних.

На луганському напрямку важкою залишається ситуація в районі міст Попасна та Рубіжна. Там ворог уже другий місяць методично знищує житлову інфраструктуру.

Ось кадри - з Рубіжного. Такий вигляд має одна з вулиць приватного сектору. Тут ніколи не було жодного військового об'єкту. А тепер немає й жодної вцілілої хати чи сараю - все знищено ворогом. На 70 відсотків зруйноване селище Золоте-3, та Золоте-4. Після окупації Новотишківки ворог штурмує Оріхове. З літаків обстрілює Катеринівку та Нижнє. Під ударами Сєвєродонецьк. У Лисичанську орки поцілили в гімназію, що є частиною Бельгійської спадщини міста. Навчальний заклад, через пожежу, що виникла внаслідок обстрілу, по суті зруйнована.

Бригада швидкого реагування Нацгвардії, проводячи аеророзвідку, виявила кілька ворожих танків. Орки мародерили в будинках, втім завантажити все награбоване до своєї техніки не встигли - танк та окупантів наші бійці відправили слідом за російським кораблем!

Стала відома й доля водія, який тривалий час допомагав евакуюватися жителям Попасної. Напередодні його автобус обстріляли, а сам він зник. На цих фото - чоловік в оточенні бойовиків і пропагандистів. Він живий, але у полоні.

Натомість евакуаційні автобуси сьогодні виїхали з Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади. Безпечні маршрути для вивезення людей волонтери шукають і у Попасній.

А це відео - від бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Зі "Стінгером", барткою та трембітою в руках воїни підіймають настрій собі та людям, які вже вісім років живуть в умовах війни.