росія погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для ЗСУ [ Редагувати ]
У росії вкотре погрожують знищувати конвої зі зброєю, яку відправляють українським військовим з-за кордону. Про це повідомляє "РІА Новини".
Цього разу з такою заявою виступив міністр оборони рф сергій шойгу.
США та їхні союзники по НАТО продовжують накачувати Україну зброєю. Зазначу, що будь-який транспорт Північноатлантичного альянсу, який прибув на територію країни з озброєнням або матеріальними засобами для потреб українських Збройних сил, розглядається як законна мета для поразки.
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