Не тримає на Україну зла: Штайнмайєр готовий до зустрічі із Зеленським [ Редагувати ]
Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив про свою готовність до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив Zeit.
Під час свого візиту до столиці Румунії, Бухарест, Штайнмаєр заявив, що готовий до переговорів із Зеленським, якщо буде така можливість. Тим часом, глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц перебував з візитом у Києві, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, спікером парламенту Русланом Стефанчуком та мером Києва Віталієм Кличком.
Крім того, повідомляється, що Мерц рекомендував канцлерові ФРН особисто приїхати до України.
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