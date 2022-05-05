Переселенці отримають додаткові виплати через програму ООН [ Редагувати ]
Міністерство соціальної політики України уклало меморандум про взаєморозуміння з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Документом передбачено, що внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих груп отримають додаткові до державних програм грошові виплати.
Відповідно до укладеного меморандуму, виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб.
В рамках програми планується охопити додатковою до державних програм підтримкою близько 500 тисяч людей.
За даними пресслужби, станом на сьогодні завдяки співпраці з агенціями ООН та іншими міжнародними організаціями реалізуються програми грошових виплат, які надаються людям додатково до державних допомог, на загальну суму 9,6 млрд гривень. За рахунок цих коштів більше 2 млн людей, постраждалих від війни, з найбільш вразливих категорій отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 гривень на місяць строком від 1 до 3 місяців.
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