Антисанітарія та жахливи умови: маріупольців 4 тижні тримають у фільтраційних таборах [ Редагувати ]
Окупанти майже чотири тижні силоміць утримують жителів Маріуполя та прилеглих населених пунктів у фільтраційних таборах. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Табори сформували на території школи та будинку культури у селах Безимяне та Козацьке.
Там здебільшого утримують чоловіків. Їх вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка. Наразі там знаходиться понад двох тисяч чоловіків.
Полонені не мають особистих речей, документи у них відібрали. Покидати території таборів заборонено, лише під конвоєм російських військових.
Умови утримання жахливі - люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медична допомога не надається. Серед людей в школі Безимянному зафіксовано перший випадок туберкульозу, в результаті чого спортивну залу школи перетворено на ізолятор, де зачинено без медичного догляду велику кількість людей.
У фільтраційному таборі у Козацькому зафіксований випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу.
Утриманих годують тричі на день, проте це харчування складно назвати їжею. На території таборів є лише одна точка гігієни - раковина з холодною водою. Через це все більше поширюється антисанітарія.
Утримуваних чоловіків залучають до роботи з благоустрою. Окупанти наголошують, що поки доля українців невідома. Їх можуть надалі використовувати як робочу силу або мобілізувати до армії окупантів. При цьому 2 травня чоловікам оголосили, що ті візьмуть участь у параді на 9 травня в Маріуполі в якості "полонених". Для чого їх переодягнуть в форму українських солдатів.
Через відсутність чоловіків та велику кількість окупантів, що оселились в тому районі, домівки тотально грабуються росіянами навіть при наявності в будівлі людей. На вулицю жінки не виходять через страх зґвалтування. Все це ще раз показує реалії окупації. Перетворення Маріуполя на справжнє гетто.
по темі
Мешканець Маріуполя Євген Сосновський опублікував щоденник хлопчика, який жив в блокадному місті
У середу, 4 травня, окупанти прорвалися на "Азовсталь"
Окупанти примусово вивезли до Владивостоку 300 жителів Маріуполя
Станом на середу, 4 травня, українські військові, які перебувають на території маріупольського заводу "Азовсталь", не вийшли на зв'язок з мером міста
До Запоріжжя прибули цивільні, яких евакуювали 1 травня з меткомбінату "Азовсталь"