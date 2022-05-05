Росіянам закрили доступ до провідних наукових баз даних [ Редагувати ]
Компанія Clarivate, яка керує провідною міжнародною базою даних наукового цитування Web of Science, закрила доступ до бази російським вченим. У компанії пояснили, що таке рішення ухвалили у відповідь на російське вторгнення до України.
Ми вирішили закрити наш офіс у росії та припинити комерційну діяльність у росії. Це означає, що дія облікових записів російських користувачів Web of Science припинена.
4 травня віце-президент Російської академії наук Олексій Хохлов повідомив, що сервіси компанії Clarivate, зокрема Web of Science, стали недоступними в Росії.
За його оцінкою, на росію припадає 2,5% світової наукової продукції. Таким чином, 97,5% наукової інформації, яка поширюється за підпискою, виявилася заблокованою.
2 квітня найбільші наукові видавництва та бази даних Scopus та Web of Science оголосили про закриття доступу до статей у їх колекціях організаціям з росії. Водночас пообіцяли продовжити публікувати роботи російських авторів.
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