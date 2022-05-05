В умовах війни проти російської федерації, Україна переживає надвисокі збитки в низці сфер. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що необхідно нашій країні, аби перемогти окупантів.

"Наші збитки - інфраструктурні, економічні, людські - надвисокі. Понад 600 млрд доларів прямих збитків. Понад 5 млн українців вимушені шукати притулок за кордоном. Понад 12 млн українців залишили свої домівки. Третина українського бізнесу зупинилась", - заявив прем'єр-міністр України.

Під час виступу у Польщі Шмигаль заявив, сьогодні наші воїни б’ються "в ім’я Бога, за нашу та вашу свободу".

Що необхідно Україні для перемоги над росією?

Україна потребує чотирьох речей - зброї, санкцій, фінансування й європейської перспективи:

зброя, аби захистити Україна й усю Європу від росії;

санкції, аби країна-окупант не мала можливості й надалі фінансувати війну;

фінанси задля підтримки нашої економіки;

євроінтеграція важлива для України, оскільки це є вибір самих українців.

"Сьогодні конференція донорів, тому зосереджусь на питанні фінансування. Україна разом з нашими партнерами по всьому світу готує План відновлення та Фонд відновлення України - United24 Recovery", - відзначив прем'єр.

За словами прем’єра, уряд планує не просто відновити усе, що було знищене росією, а навпаки - збудувати нову європейську країну.

"Починаючи від зелених технологій до європейських стандартів будівництва. Від агропереробки до самодостатності в енергетиці. Від розвитку ВПК до кліматичної модернізації. Від вільного європейського ринку до новітніх сучасних міських просторів", - зауважив Шмигаль.

Україна, як додав прем’єр, починає відбудовуватись вже сьогодні й прагне якнайскоріше стати членом Європейського союзу.

"Ми розуміємо, які амбітні цілі ставимо. І віримо, що весь світ нам допоможе. Фінансово, законодавчо, креативно, творчо… Кожен з вас може допомогти збудувати свою частинку Країни Мрії - майбутньої України", - заявив прем’єр-міністр.