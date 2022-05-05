Шмигаль розповів, що потрібно Україні для перемоги у війні з рф [ Редагувати ]
В умовах війни проти російської федерації, Україна переживає надвисокі збитки в низці сфер. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що необхідно нашій країні, аби перемогти окупантів.
"Наші збитки - інфраструктурні, економічні, людські - надвисокі. Понад 600 млрд доларів прямих збитків. Понад 5 млн українців вимушені шукати притулок за кордоном. Понад 12 млн українців залишили свої домівки. Третина українського бізнесу зупинилась", - заявив прем'єр-міністр України.
Під час виступу у Польщі Шмигаль заявив, сьогодні наші воїни б’ються "в ім’я Бога, за нашу та вашу свободу".
Що необхідно Україні для перемоги над росією?
Україна потребує чотирьох речей - зброї, санкцій, фінансування й європейської перспективи:
- зброя, аби захистити Україна й усю Європу від росії;
- санкції, аби країна-окупант не мала можливості й надалі фінансувати війну;
- фінанси задля підтримки нашої економіки;
- євроінтеграція важлива для України, оскільки це є вибір самих українців.
"Сьогодні конференція донорів, тому зосереджусь на питанні фінансування. Україна разом з нашими партнерами по всьому світу готує План відновлення та Фонд відновлення України - United24 Recovery", - відзначив прем'єр.
За словами прем’єра, уряд планує не просто відновити усе, що було знищене росією, а навпаки - збудувати нову європейську країну.
"Починаючи від зелених технологій до європейських стандартів будівництва. Від агропереробки до самодостатності в енергетиці. Від розвитку ВПК до кліматичної модернізації. Від вільного європейського ринку до новітніх сучасних міських просторів", - зауважив Шмигаль.
Україна, як додав прем’єр, починає відбудовуватись вже сьогодні й прагне якнайскоріше стати членом Європейського союзу.
"Ми розуміємо, які амбітні цілі ставимо. І віримо, що весь світ нам допоможе. Фінансово, законодавчо, креативно, творчо… Кожен з вас може допомогти збудувати свою частинку Країни Мрії - майбутньої України", - заявив прем’єр-міністр.
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