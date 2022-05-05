Українська компанія Alty Inc. разом з Генеральним штабом ЗСУ створила мобільний додаток РКИН. Він дозволяє у реальному часі слідкувати за втратами російських окупантів.

Назва РКИН не випадкова і означає скорочену абревіатуру відомої фрази про російський корабель, який пішов у відомому напрямку.

Додаток поки існує тільки у версії для iOS. Він бере дані з офіційного сайту Міноборони України і виводить інформацію у зручному вигляді для користувачів.

Застосунок також дозволяє виводити інформацію у віджеті на робочому столі – на вибір є три розміри.

На окремому екрані також можна стежити за динамікою повітряних тривог по областях України.

Завантажити додаток на свій iPhone чи iPad можна за посиланням.

Раніше podrobnosti.ua повідомляли що окупанти мають намір заборонити Facebook і Instagram у Херсонській області.