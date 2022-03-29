Прикордонник Роман Грибов - автор легендарної фрази на адресу російського корабля - повернувся з полону і перебуває вдома на Черкащині. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного прикордонника. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Творець того самого гасла війни з російськими окупантами. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність.

Прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною". Сам Грибов звернувся до українців:

Хочу подякувати українському народу за цю підтримку. Ми її дуже відчуваємо. Нас це надихає. За нами сила. За нами правда. І ми переможемо. Слава Україні!.

Росія захопила в полон близько 100 осіб, ведуться перемовини щодо обміну. 24 березня за наказом президента України Володимира Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими.

Додому повернулися 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір" та 10 військових.