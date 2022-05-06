Новим прессекретарем Білого дому замість Джен Псакі призначено Карін Жан-П'єр, повідомляється на сайті адміністрації президента США.

[Перша леді] Джілл [Байден] і я знаємо і поважаємо Карін довгий час, і вона буде сильним голосом, що говорить від мене і цієї адміністрації.

Жан-П'єр замінить на посаді прессекретар Дженніфер Псакі, яка перейде на роботу на телеканал MSNBC, де вестиме своє шоу.

Наразі Жан-П'єр працює першим заступником Псакі. Раніше вона відповідала за зв'язки з громадськістю у правозахисній організації MoveOn, яка виступає за аборти та права ЛГБТ. Карін була політичним аналітиком на NBC та MSNBC та брала участь у виборчих кампаніях Джо Байдена та Барака Обами.

Жан-П'єр - уродженка французького острова Мартініка, яка виросла в Нью-Йорку. Вона стане першою темношкірою людиною, а також першою представницею ЛГБТ-спільноти на посаді речника Білого дому.

Жан-П'єр живе у шлюбі із журналісткою CNN Сюзанною Мальво, пара виховує доньку.

Раніше повідомлялося, що відкритий гей уперше став міністром у США. Посаду міністра транспорту в адміністрації Байдена отримав Піт Буттіджич.