росія планує оголосити війну Україні 9 травня. Про це під час брифінгу за результатами візиту до Польщі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За даними партнерських спецслужб, росія має наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві. Чи станеться це - будемо дивитися.

Нагадаємо, що напередодні прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков назвав "нісенітницею та маячнею" чутки про оголошення війни України та початок масової мобілізації 9 травня.