росія планує оголосити війну Україні 9 травня - Шмигаль (відео) [ Редагувати ]
росія планує оголосити війну Україні 9 травня. Про це під час брифінгу за результатами візиту до Польщі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За даними партнерських спецслужб, росія має наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві. Чи станеться це - будемо дивитися.
Нагадаємо, що напередодні прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков назвав "нісенітницею та маячнею" чутки про оголошення війни України та початок масової мобілізації 9 травня.
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