Під Харьковом окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів [ Редагувати ]
Окупанти 4 травня у Харківській області розстріляли колону з 15 приватних автомобілів, в яких знаходились мирні жителі. Є загиблі. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
15 приватних автівок виїхали з окупованого російськими військовими міста Вовчанськ Чугуївського району.
Зокрема, по дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС рф обстріляли вказану колону автомобілів з мирними мешканцями.
6 травня правоохоронці встановили місцезнаходження автоколони та провели низку слідчих (розшукових) дій.
На узбіччі між населеними пунктами смт Старий Салтів та села Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих тіла.
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