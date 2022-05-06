Європейським лідерам потрібно відкинути страхи і прискорити вступ України до ЄС. Громадськість Євросоюзу підтримує цей крок. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, він сьогодні привітав у Києві групу європейських парламентаріїв. У бесіді з ними Кулеба закликав прискорити інтеграцію України в ЄС.