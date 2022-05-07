До дня 9 травня ряд регіонів вирішили посилити заходи безпеки. Зокрема, посилити дію комендантської години.

Київ

На 8 і 9 травня в Києві не змінюватимуть час комендантської години.

"Міняти і вводити будь-які обмеження ми не плануємо. Як завжди, комендантська година в Києві з 22:00 до 05:00. Така ж ситуація буде 8 і 9 травня", - сказав мер Віталій Кличко і додав, що 9 травня в столиці не буде ніяких заходів.

Рівненська область

В Рівненській області час комендантської години змінять, але вже з 10 травня. Її пом'якшать, обмеження діятимуть з 23:00 до 05:00. Водночас продаж алкоголю сьогодні продовжили до 21:00.

Полтавська область

Полтавська область вирішила посилити комендантську годину конкретно на 7,8 і 9 травня. У ці дні вона діятиме з 21:00 до 07:00.

Одеська область

Одеса і область йдуть на затяжну комендантську годину, яка триватиме з 22:00 неділі, 8 травня, і до 05:00 ранку вівторка, 10 травня. У цей період забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Запоріжжя

Міська рада Запоріжжя теж вводить затяжну комендантську годину, яка діятиме з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня. У цей час дозволено виходити з дому тільки до сховища в разі оголошення тривоги.