У небі над Полтавською областю українська ППО збила ракету [ Редагувати ]
Фото: www.aa.com.tr
В суботу, 7 травня, у небі над Полтавською областю українська ППО збила російську ракету. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Жителів просять не ігнорувати повітряну тривогу.
Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо.
Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.
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