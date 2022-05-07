Нафта, газ та… медіапропаганда. Цим росія славиться в усьому світі. Величезного війська прокремлівських медійників вистачає на два фронти - власний та… закордонний.

Скабєєва:

Все меньше украинцы напоминают братский народ.

Тотальний контроль інфопростору, перекручування фактів та приховування своїх злочинів за кордоном. Ось для чого росія використовує медіа.

Соловйов:

Но война эта с кем? Мы не с украинцами воюем.

Диктатор путін вміло керує державою з телевізора.

Мною было принято решение о проведении специальной военной операции.

Роками росіян зомбують - їх держава конфліктів не починає. А будь-яка участь ереф - суто миротворча.

Путінська пропаганда невтомно шириться світом. Й нарешті Заходу урвався терпець.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської Комісії:

Ми забороняємо доступ до нашого ефіру трьом великим російським державним мовникам. Їм більше не буде дозволено поширювати свою пропаганду у Європейському Союзі, у будь-якій формі, чи то кабелем, через супутник, в Інтернеті чи за допомогою додатків для смартфонів. Ми визначили ці телеканали як рупори, які агресивно посилюють брехню і пропаганду путіна.

Так президентка Єврокомісії презентувала шостий пакет санкцій проти держави-агресора. Й поки одні країни намагаються мінімізувати кількість російських фейків, інші - активно їх сіють. Це дикторка державного китайського телеканалу. В прямому ефірі заявляє - НАТО спровокувало конфлікт в Україні.

Рука Кремля у Піднебесній працює дуже успішно. Ось розслідування американського телеканалу CNN, яке наочно це демонструє:

Це відео Володимира Зеленського на Банковій. Президент каже - він у столиці! За китайським часом ця новина з'явилася близько другої. - Під вечір голова Держдуми росії Володін у соцмережах заявляє: Зеленського у Києві немає. Мовляв, це відео він записав завчасно. - Й вже за якихось 15 хвилин! Цю Фейкову новину підхоплює китайське телебачення.

Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Ukraine:

Величезна частина світу залишається без жодної правдивої інформації про те, що відбувається тут. А російська пропаганда там працює.

Це Київ сьогодні. Тут під звуки сирен члени міжнародної правозахисної делегації зібралися, щоб відзвітувати:

Аньєс Каламар, генеральна секретарка Amnesty International:

Російська агресія - це прояв насильства та жорстокості, що має жахливі наслідки для українців. Наприклад, у Бородянці, де внаслідок авіаударів загинули понад 40 мирних жителів, а в Бучі та її околицях зафіксовані 22 випадки вбивств цивільних. Ці атаки були умисними рішеннями.

Близько двох тижнів команда Amnesty International фіксувала злочини російської армії під Києвом. Спілкувалися із жертвами російських окупантів, відвідали місця численних вбивств, збирали речові докази та з перших вуст дізнавалися про звірячі вчинки рашистів.

Донателла Ровера, старша радниця Департаменту реагування на кризи Amnesty International:

Чому люди залишалися в домівках? Тому що вони вважали, що по цивільним стріляти не будуть. Більшість жертв загинула у підвалах будинків, де вони ховалися від бомбардувань.

Свій візит делегація називає не випадковим. Адже потрібно інформувати світ про війну в Україні.

Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Ukraine:

Наша делегація сьогодні тут складається з людей з Африки, з Індії, з Сирії - не дарма. Вони зараз поїдуть туди. Після чого наша організація буде займатися поширенням цієї інформації, власне в країни Африки, Південної Америки, Океанії.

Бо ж кожна країна - каже пані Оксана - має голос.

Оксана Покальчук, директорка Amnesty International Ukraine:

Це голосування в ООН, а насправді це можливість голосування в інших міжнародних інституціях.

Усі матеріали розслідування правозахисники передадуть повноважним органам і кажуть - зроблять усе можливе, щоб військові ереф відповіли за свої злочини.