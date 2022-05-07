Зеленський створив у Токмаку військову адміністрацію та призначив її начальника [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський утворив Токмацьку міську військову адміністрацію (Запорізька область). Також глава держави призначив її керівника.
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
Зазначається, що військова адміністрація у Токмаку створена указом №319/2022.
Крім того, Зеленський видав розпорядження про призначення начальника Токмацької МВА. Цю посаду зайняв Олександра Чуба. До цього він займав пост секретаря Токмацької міської ради.
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