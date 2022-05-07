Жити у будинках люди зможуть до пізньої осені

320 українців, які були змушені покинути свої домівки через напад росії, отримали тимчасове житло у Львові. Завдяки фінансовій допомозі Польщі, в місті Лева відкрили друге модульне містечко для біженців. Кожен будинок розрахований на чотири особи. Проживати в цих спорудах люди зможуть до пізньої осені.

Втім переселенці переконані, що завдяки українським бійцям вони швидко повернуться додому. А для тих, кому повертатися немає куди, міська влада, спільно з урядом розробляє програму купівлі житла.

Дві шафи, два двоповерхові ліжка, та стіл - все, що знаходиться в одному будиночку. Душові та вбиральні - в іншому приміщенні. Кухня - лише для розігріву їжі. Таке модульне містечко для біженців за польські гроші облаштували львів'яни.

Половину зайняли, бо нас тільки двоє з дитиною. Ми вже намагаємося речі поскладати, стол.

В один із будиночків поселяється Світляна із донькою. Місяць тому вони виїхали із села Малорязанцеве, що неподалік Лисичанська. Жінка розповідає, чекали до останнього, аби не покидати свого дому. Та думку змінила після того, як до сусідів прилетіла російська ракета.

Світлана Паяничка, переселенка з села Малорязанцеве:

…коли приїхали військові й сказали, що це був "Іскандер", ну майже вся вулиця залишилася без житла.

З-під обстрілів рашистів, жінка з донькою виїжджали на евакуаційному автобусі.

Світлана Паяничка, переселенка з села Малорязанцеве:

…хіба, що в автобус тільки не стріляли. Поруч взриви були, це так виїжджали. Три години їхали стоячи в дизелі, бо битком був набитий. Ну до Києва ми добиралися 50 годин.

Доїхали врешті до Львова. І тут майже місяць жили у спортзалі.

Світлана Паяничка, переселенка з села Малорязанцеве:

Нас дуже гарно встріли на Симонка, одразу все надали. І розкладушки були сучасні. Ну там спорт зал. А тут все-таки, ну як окремо помешкання. Тут вже набагато лучше, тут сам. Донька, я, он там ще дві людини буде, нуна чотири чоловіка - це дуже гарне приміщення.

У сусідньому будиночку оселилася Юлія Щелкун із Торецька. До Львова приїхала з двома дітьми та племінницею.

Плямянница спить тут, старший там, потом перебрался к молодшому, потом молодший спит у мене.

Юлі та її рідним неабияк пощастило: у рідному Торецьку, на очах у її дітей, російська ракета влучила у сусідній будинок. Випадковість врятувала і на вокзалі. Восьмого квітня жінка планувала виїжджати із Краматорська. Саме тоді, коли російська ракета влучила у вокзал.

Юлія, переселенка з Торецька:

Должны были попасть на Краматорськ, но в последніє хвилини сказали ехать на Покровск. Потім нам подзвонили, сказали, что в Краматорск прилетел снаряд, ракета, довбана... А ми повинні бути там.

Сьогодні вони у безпеці. На подвір'ї містечка граються діти. Ось тільки ігри із дорослим значенням. З каміння малеча будує собі будинок…

Я тоже дом строю. І я тоже. - А хто буде жити в будинку? - Я.

Жити у будинках люди зможуть до пізньої осені. Якщо знадобиться - тимчасове житло переоблаштують для зими. Та люди переконані - скоро Україна переможе, і вони повернуться.

Світлана Паяничка, переселенка з села Малорязанцеве:

Так, що думаємо, ну як, сподіваємося, що довго не затримаємося тут.

З поміж двохсот тисяч офіційно зареєстрованих біженців - нове постійне помешкання знадобиться п'ятдесяти тисячам.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Зараз працюємо з Офісом президента, урядом стосовно запуску програми будівництва - купівлі житла для тих людей які є в біді. Це дуже серйозне питання. Також працюємо з європейськими банками.

Тим часом у Львові незабаром відкриють ще одне модульне містечко для біженців. Загалом у таких будиночках планують поселити більше тисячі людей.