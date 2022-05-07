У суботу, 7 травня, українські військові вдарили по Ясинуватському залізничному вузлу. Станція розташована в окупованій частині Донецької області.

Про це повідомляє радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У окупантів стало проблемою більше. Влучно по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу. Наші. Проблем з логістикою у окупантів збільшиться", - написав він.

Зазначимо, що до 2014 року станція Донецької залізниці в Ясинуватій була найбільшою залізничною станцією та залізничним вузлом у Донецькій області. Після окупації бойовиками залізнична інфраструктура станції була значно пошкоджена.