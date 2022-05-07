ЗСУ завдали удару по залізничній розв'язці в Ясинуватій (відео) [ Редагувати ]
У суботу, 7 травня, українські військові вдарили по Ясинуватському залізничному вузлу. Станція розташована в окупованій частині Донецької області.
Про це повідомляє радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"У окупантів стало проблемою більше. Влучно по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу. Наші. Проблем з логістикою у окупантів збільшиться", - написав він.
Зазначимо, що до 2014 року станція Донецької залізниці в Ясинуватій була найбільшою залізничною станцією та залізничним вузлом у Донецькій області. Після окупації бойовиками залізнична інфраструктура станції була значно пошкоджена.
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