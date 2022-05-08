російська влада не відмовляється від планів знищити Україну як державу, і відкрито заявляє про свою військову агресію, зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Так він відреагував на слова віце-спікера Держдуми рф Петра Толстого про наміри продовжувати війну, поки війська не дійдуть до польського кордону.

Про це сказав Подоляка в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На мій погляд - це блискуча заява. Вона стоїть в одному рядку із заявою пана лаврова, яка стосується держави Ізраїль. Це все показує насправді, про що думає політична еліта російської федерації. Про це не просто думає путін, про це вони думають, вони живуть цим, вони в цьому варяться. Це їх кровоносні судини, по яких ходять ці заразні бактерії бажання знищити всіх", - зазначив радник керівника ОПУ.

Подоляк звернув увагу, що слова представника Держдуми країни-агресора є "прямою вказівкою на те, що вони хочуть знищити Україну як державу".

"Це і є геноцид, але не в сенсі етнічної приналежності, а в сенсі державної приналежності українців. Вони відкрито про це говорять", - наголошує він.

Також Подоляк висловився щодо агресивної риторики Москви з ядерними погрозами та недавніми скандальними антиізраїльськими заявами.

"Частина з цієї еліти говорить, що давайте вже застосовувати ядерну зброю, щоб стерти з лиця землі ту ж Велику Британію. Частина говорить про те, що держава Ізраїль дуже специфічна, вона "підтримує неонацизм", тому сама "неонацистська". Все це насправді не просто слова - це і є те внутрішнє переживання, в якому сьогодні російська федерація живе. Це проблема, з якою ми повинні вирішити, що робити. Не тільки ми - і весь світ", - заявив він.