Зеленський назвав найнебезпечніші регіони України [ Редагувати ]
В неділю, 8 травня, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем назвав найнебезпечніші регіони України.
Так, найбільш небезпечними регіонами України залишаються ті, де зосереджені російські окупаційні війська і йдуть бойові дії. Зокрема, Донецька, Луганська, Одеська та Запорізька області.
Найскладніша ситуація та найнебезпечніша в регіонах, там де є зосередження військ рф та там, де йдуть бої. Це Донецька, Луганська області, це Одещина, а також Запорізька область. Південь та Схід держави. Ми зосереджені на цих напрямках.
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