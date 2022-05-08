В неділю, 8 травня, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем назвав найнебезпечніші регіони України.

Так, найбільш небезпечними регіонами України залишаються ті, де зосереджені російські окупаційні війська і йдуть бойові дії. Зокрема, Донецька, Луганська, Одеська та Запорізька області.