На Харківщині у звільненому від рашистів селі Циркуни дві жінки підірвалися на розтяжці та загинули. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Людей просять не повертатися до населеного пункту до повного розмінування території:

По-перше: через продовження бойових дій і близьке знаходження до лінії фронту. По-друге: через величезну кількість снарядів, що не розірвалися, та замінованих місць, що полишила по собі втікаюча загарбницька армія.

Утриматися від повернення закликав жителів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що на днях поруч із селом Залісся на Київщині чоловік під час прогулянки підірвався на міні.