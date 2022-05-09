Латвія заборонила в'їзд Кіркорову, Петросяну та Вінокуру [ Редагувати ]
Латвія оголосила персонами нон грата російського співака Філіпа Кіркорова, старих нафталінових коміків Володимира Вінокура й Євгена Петросяна, а також голову Федерації художньої гімнастики рф Ірину Вінер-Усманову. Про це повідомив у Twitter очільник латвійського МЗС Едгарс Рінкевичс.
Артистам, які публічно підтримали російське вторгнення до України, заборонено в'їзд до балтійської країни на невизначений термін.
У березні МЗС Латвії оголосило небажаними 25 російських діячів культури. Причиною стала їхня підтримка війни в Україніі. Пізніше того ж місяця заборону поширили ще на шістьох росіян.
Нагадаємо, що раніше Філіпу Кіркорову на п'ять років заборонили в'їзд до Литви.
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