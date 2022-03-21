Басков, Лобода, Лорак и Киркоров: Рада просит Зеленского лишить званий ряда артистов [ Редактировать ]
Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением лишить государственных наград - почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" ряда артистов, которые отрицают или поддерживают российское вторжение в Украину.
Об этом сообщила зампредседателя комитета, народная депутат от "Слуги Народа" Евгения Кравчук.
Во время, когда настоящие художники Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), некоторые продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или умалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины. Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально.
В частности, лишить государственных наград "Слуги народа" предлагают Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горелла, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Каролины Куек (Ани Лорак), Светланы Лободы, Таисии Повалий.
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