Заморожені валютні резерви росії мають піти на відновлення України - Боррель [ Редагувати ]
Заморожені міжнародні резерви росії треба вилучити, щоб використати їх для відновлення України. З такою пропозицією виступив Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв'ю Financial Times.
Він нагадав, що раніше у 2022 році президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє використати $3,5 млрд із заморожених активів Центробанку Афганістану для виплат компенсацій родинам жертв терактів 11 вересня 2001 року.
Я був би дуже за [цю ідею], тому що в цьому є логіка. Ми маємо гроші в кишені, і хтось повинен пояснити мені, чому це добре для афганських грошей і не добре для російських.
Це одне з найважливіших політичних питань на порядку денному: хто платитиме за відновлення України?
На початку російського вторгнення до України США, Євросоюз та інші країни заморозили частину міжнародних резервів рф у рамках запроваджених санкцій. За оцінками російського Мінфіну, росія не може використати майже половину своїх резервів - майже $300 млрд.
Нагадаємо, що США також вивчають можливість передачі Україні заморожених активів Центробанку росії. У Федеральній резервній системі США (виконує функції центробанку) заморожено майже $100 млрд російських грошей.
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