Заморожені міжнародні резерви росії треба вилучити, щоб використати їх для відновлення України. З такою пропозицією виступив Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв'ю Financial Times.

Він нагадав, що раніше у 2022 році президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє використати $3,5 млрд із заморожених активів Центробанку Афганістану для виплат компенсацій родинам жертв терактів 11 вересня 2001 року.

Я був би дуже за [цю ідею], тому що в цьому є логіка. Ми маємо гроші в кишені, і хтось повинен пояснити мені, чому це добре для афганських грошей і не добре для російських. Це одне з найважливіших політичних питань на порядку денному: хто платитиме за відновлення України?

Читайте також Нідерланди заморозили активи росії та Білорусії на 633 млн євро

На початку російського вторгнення до України США, Євросоюз та інші країни заморозили частину міжнародних резервів рф у рамках запроваджених санкцій. За оцінками російського Мінфіну, росія не може використати майже половину своїх резервів - майже $300 млрд.

Нагадаємо, що США також вивчають можливість передачі Україні заморожених активів Центробанку росії. У Федеральній резервній системі США (виконує функції центробанку) заморожено майже $100 млрд російських грошей.