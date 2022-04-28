Нідерланди заморозили російські та білоруські активи на загальну суму 633 млн євро. Про це повідомила газета Volkskrant з посиланням на главу МЗС Нідерландів Вопке Хукстру.

Також на цей час 20 суден та 6 літаків не можуть бути передані власникам, оскільки ті перебувають під санкціями.

Раніше Нідерланди призначили екс-міністра закордонних справ Стефа Блока координатором з дотримання та контролю за виконанням санкцій щодо Росії. До його обов'язків входить координація діяльності профільних міністерств, відомств та організацій, спрямованої на заморожування російських активів, блокування фінансових операцій та конфіскацію об'єктів рухомого та нерухомого майна.

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За даними європейської преси, країни Євросоюзу заморозили російські активи на 29,6 млрд євро. З них 22,8 млрд євро заморожені Францією.

Нагадаємо, що Нідерланди припиняють видачу віз росіянам.