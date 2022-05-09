Українська влада закликає світ до створення міжнародного трибуналу [ Редагувати ]
Трибунал як запобіжник війні. Українська влада закликає до створення міжнародного трибуналу, на якому судитимуть політичну верхівку росії. Для чого потрібен цей процес і яким був найвідоміший у світі Нюрнберзький трибунал після Другої Світової війни - розкаже Олена Абрамович.
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