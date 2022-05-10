російській армії, яке несе великі втрати після широкомасштабного вторгнення до України, важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.

На це впливають також і санкції проти рф, які починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі. Про це заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на брифінгу, передає Пентагон.

"Ми бачили, що вони використали вже багато високоточної зброї. Вони продовжують бити по Маріуполю купою некерованих бомб. Отже, у них виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів. Ми вважаємо, що санкції та експортний контроль, особливо коли йдеться про електронні компоненти, вплинули на можливості російської оборонно-промислової бази та їхню здатність поповнювати запаси", - зауважив він.