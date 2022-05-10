Окупанти відкрили вогонь по Сумській області [ Редагувати ]
Армія росії, яка зосередила свої позиції на кордонах з Україною, знову обстріляла Сумську область. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитра Живицького.
На цей раз обстріл вівся по Білопільській громаді.
Білопільську громаду обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території росії. Втрат немає, пошкодження уточнюються.
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