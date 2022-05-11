Військовий моряк з Ізмаїла збив ворожий винищувач СУ-34 та врятував 25 людей екіпажу [ Редагувати ]
Українські захисники продовжують перетворювати техніку окупантів на металобрухт. Військовий моряк з Ізмаїла Дмитро збив ворожий винищувач СУ-34. Вартість літака оцінюють в 40 мільйонів доларів. Український воїн зробив вдалий постріл із радянського ракетного комплексу "Ігла". І так армійцю вдалося врятувати 25 людей екіпажу.
Як вправний боєць потрапив до лав Збройних сил України і що було після того, як його ракета влучила у ціль - дивіться далі.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Мене звати Дмитро, я народився в місті Ізмаїл Одеської області. Після 9-го класу пішов на навчання в Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Після закінчення військово-морського ліцею пішов на навчання у Державний університет інфраструктури та технологій. На другому курсі вирішив продовжити своє життя з армією та пішов у Військово-морські сили, підписав контракт.
Під час навчання у 198-му навчальному центрі я суміжно зі своєю основною спеціальністю пройшов підготовку за спеціальністю "оператор ПЗРК". Та проходив навчання на інтерактивному тирі.
Під час виконання бойового завдання в місті ... ми стали для поповнення запасів, закінчили грузитися і з-під облаков вилетіло два бомбардувальника СУ-34.
Зрозумів, що першого разу їм не хватить, вони захотять повернутися на друге коло. І друге коло я їх чекав вже разом з "Іглою". Тільки вони вилетіли, я запустив вдогонку. І тільки-но самальот зайшов за облака, ракета залетіла за ним, було чутно великий вибух.
В той момент всі розуміли, що спасли 25 чоловік екіпажу. Нас зовсім не смущають їхні нові літаки, яких вони років, яких вони поколінь. Ми їх можемо навіть і старенькою "Іглою" зняти.
Друга зустріч з ворогом в нас була під час мінної постановки у районі .... . По нам почали вести вогонь з АУ-190. Було нанесено 32 снаряди та одна ракета. Жодна з них не потрапила в борт.
Все можливо. Головне, наш дух український, який нас не зрадить і те, що в них є, яка б в них зброя не була, вони нічого не зроблять.
Перемога за нами! За нами правда!
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