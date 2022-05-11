Угорщина й надалі блокує шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Той передбачає повну відмову ЄС від російської нафти. Переконати угорського премʼєра Віктора Орбана в необхідності злізти з голки російської залежності до Будапешта у понеділок полетіла очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чи вдалося їй вплинути на позицію Орбана? І чи таки буде запроваджено нафтове ембарго? Розбиралася Олена Абрамович.

Після кількох діб безупинних перемовин послів країн Євросоюзу, які збирались навіть у вихідні, у понеділок ввечері очільниця Єврокомісії вирушила до Будапешта. Бо послам узгодити санкції не вдалось. Угорський представник, попри шалений тиск низки колег, навідріз відмовився погоджувати нафтове ембарго щодо росії. Тож Урсула фон дер Ляєн поїхала поговорити з угорським премʼєром Віктором Орбаном особисто. Повернулась ні з чим.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Вечірня дискусія з прем'єр-міністром Віктором Орбаном була корисною для прояснення питань, пов'язаних із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але потрібна подальша робота. Я скликаю відео консультацію з регіональними гравцями, щоб посилити регіональну співпрацю з нафтової інфраструктури.

Очільниця Єврокомісії вирішила поговорити з країнами-сусідами Угорщини про можливі варіанти постачання нафти до Будапешта. Щоправда, зібратися на таку нараду одразу ж у вівторок вони не спромоглися, повідомив речник Урсули фон дер Ляєн. Водночас запевнив, поїздка в Угорщину дала певні результати, адже відбулась вона за ініціативи Віктора Орбана. Тобто він сам покликав Урсулу на розмову.

Ерік Мамер, речник Урсули фон дер Ляєн:

Це була дуже конструктивна дискусія, яка дозволила нам ідентифікувати низку питань, над якими треба попрацювати. І ми продовжимо це робити. Відеоконференція відбудеться як тільки ми досягнемо прогресу у технічній підготовці.

Віктор Орбан, тим часом, спровокував черговий міжнародний скандал. Коментуючи державній радіостанції ситуацію з постачанням нафти, угорський премʼєр поскаржився, що в його країни немає виходу до моря, бо в угорців забрали порти. Вочевидь натякав на хорватські території, які певний час - до 1920 року - належали Угорщині. Хорватське міністерство закордонних справ відреагувало миттєво.

Міністерство закордонних справ Хорватії:

Хорватія засуджує заяву глави угорського уряду Орбана. Також засуджуємо будь-які територіальні претензії до інших суверенних держав… Посол Хорватії в Угорщині звернувся до відповідного міністерства і очікує пояснення цих заяв, які невиправдано підривають наші добросусідські відносини.

В Брюсселі, тим часом, взялися готувати найдієвіший інструмент впливу на угорську владу - пакет фінансової допомоги. У кишені Єврокомісії зараз чималий батіг - вона ось-ось може задіяти санкції, які відріжуть Будапешт від фінансування з європейських фондів. Альтернативним потоком грошей з європейського бюджету до Угорщини має стати допомога в рамках програми REPowerEU. Так в Брюсселі називають нову стратегію з поступового припинення залежності блоку від російських нафти та газу. Говорив про це з Орбаном у вівторок і французький президент.

Клеман Бон, міністр європейських справ Франції:

Думаю, нам вдасться домовитись уже цього тижня. Принаймні така ціль у Франції - ми працюємо над цим цілодобово. Пані фон дер Ляєн була у Будапешті напередодні, тепер до обговорень долучився президент Макрон.

План Брюсселя - виділити Угорщині кошти на зміну нафтової інфраструктури. І дати більше часу, ніж іншим на відмову від російської нафти - мінімум на 2 роки. Таке ж відтермінування дозволять і Словаччині, яка так само повністю залежна від російських енергоносіїв. За підтримкою до словацького парламенту звернувся і наш президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Я розумію, що для вас і для деяких держав ще у цьому є складність. Що для Словаччини питання про російську нафту і можливість її заміщення не є питанням про моментальні дії. Ми все розуміємо.

Володимир Зеленський розповів словацьким депутатам, як крок за кроком залежність від дешевого російського газу закінчилась нападом РФ на Україну. Втім, негативний ефект від російської енергетичної голки зараз відчуває чи не кожна країна ЄС. Саме тому, як би це не було важко, з неї і вирішили злізти. І розуміння такої необхідності є навіть в Угорщині. Поки Орбан вибиває собі кошти, блокуючи санкції, тамтешній уряд уже таємно радиться, як відмовитись від російських енергоносіїв.