Російські окупанти в тимчасово захопленому Мелітополі викрали українські історико-культурні цінності з краєзнавчого музею, в тому числі колекцію скіфського золота. За фактом порушення законом і звичаїв війни Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.

За даними слідства, у квітні військові рф і представники окупаційної адміністрації вкрали з Мелітопольського краєзнавчого музею національні цінності України.

"За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота, що була виявлена археологами в 50-х роках минулого століття", - йдеться в заяві.

Наразі за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).