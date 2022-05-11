Окупанти вкрали з музею Мелітополя колекцію скіфського золота [ Редагувати ]
Російські окупанти в тимчасово захопленому Мелітополі викрали українські історико-культурні цінності з краєзнавчого музею, в тому числі колекцію скіфського золота. За фактом порушення законом і звичаїв війни Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.
За даними слідства, у квітні військові рф і представники окупаційної адміністрації вкрали з Мелітопольського краєзнавчого музею національні цінності України.
"За попередніми даними, серед вкраденого майна була колекція скіфського золота, що була виявлена археологами в 50-х роках минулого століття", - йдеться в заяві.
Наразі за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).
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