Україна ще до початку повномасштабного вторгнення росії вела активні переговори з партнерами щодо зброї. Однак західні країни неохоче погоджувалися, через що було "втрачено час".

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, переговори про військову допомогу велися протягом декількох місяців до 24 лютого і в перші тижні після початку війни.

Кулеба згадав про розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наприкінці лютого.

"Я запитав його, що, можливо, нарешті прийшов час дати Україні ЗРК Patriot. Він сказав: "Дмитро, в принципі, це може статися. Але буде потрібно не менше двох або трьох місяців, щоб навчити ваших людей, як їх використовувати", - сказав міністр.

Глава МЗС зазначив, що ніхто зі сторін не міг припустити, що війна затягнеться. Однак хід протистояння міг бути іншим, якби Україна мала необхідне озброєння.

"Але якби нас з самого початку почули про зброю, якби нам не доводилося годинами і днями пояснювати партнерам, чому нам потрібна саме ця зброя, а не інша, ми б вже отримали її і навчили всіх, і ситуація була б зовсім іншою, було б набагато краще. Ми всі втратили час і дозволили путіну отримати те, чого у нього бути не повинно", - заявив Кулеба.

При цьому міністр додав, що США "витратили тижні", вивчаючи старі радянські запаси по всьому світу. Після цього Пентагон поміняв риторику і заявив про можливий перехід України на західну зброю. На думку Кулеби, саме на саміті в Німеччині США переконали євросоюзників "перевести Україну з радянської зброї на зброю НАТО".

При цьому анонімне (але не офіційне) джерело в Міноборони США у коментарі ЗМІ підтвердило, що Вашингтон зробив помилку щодо України.

"Україна домоглася б більшого, будь у них (наше, - ред.) озброєння на руках заздалегідь. Їм було б набагато простіше тренуватися працювати з ним і правильно впроваджувати його в свої бойові порядки", - сказав чиновник Пентагону.