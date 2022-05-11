Геть усе російське. У Харкові взялися перейменовувати вулиці, райони та проспекти, назви яких пов'язані з сусідкою-агресоркою. Першими на вихід підуть Московський район та однойменний проспект, Білгородське шосе й узвіз. За нові найменування вже сьогодні голосуватимуть на сесії депутати.

Утім, місцеві активісти не задоволені варіантами, які запропонувала топонімічна комісія. Тож наполягають на більш виважених назвах. Яких саме - Світлана Шекера знає.

Активісти показують демонтовану табличку із написом "Московський проспект". Відтепер для них є лише одне місце....

Замість старої вивішують свою. Дизайн розробили й виготовили самотужки. Проспект хочуть назвати іменем Григорія Сковороди.

Володимир Чистілін, активіст:

Сковорода є символом України, тим більше, ми всі знаємо, що нещодавно був зруйнований музей, 300 р. в цьому році. І якраз це і символ Харкова, символ України, ми хочемо, щоб цей портрет висів тут.

Втім, активісти не наполягають, щоб проспект назвали саме іменем Сковороди. Пропонують широку культурологічну дискусію.

Володимир Чистілін, активіст:

Дискусії за участі громадськості, митців, істориків, краєзнавців, всіх, хто долучаються до цього процесу. Хто може дійсно допомогти громаді зробити правильний вибір.

Активісти побоюються, що нову назву проспекту оберуть кулуарно, без обговорення. На кшталт, назви "Героїв Харкова", яку запропонувала міська топонімічна комісія.

Микита Соловйов, активіст:

Якась незрозуміла, дуже невеличка купка людей у топонімічній комісії, про яких ми не маємо публічної інформації - хто це, чому вони вважаються спеціалістами та інше. Спробували долучитися до цієї праці і доволі відомі в місті історики, і представники інституту національної пам'яті, але вони отримали відповідь, що не треба турбуватися, ми ось самі усе вирішимо. Нас саме це і не влаштовує.

Ми опитали вибірково харків'ян - й усі, за те, щоб прибрати російські назви з мапи міста. І ось які варіанти пропонують самі люди.

Людмила, жителька Харкова:

Ой, слава богу, ми так раді, так раді, чесне слово. Нам уже давно обіщали його переіменувать. Главне, щоб наші українські герої там були. У мене буде Сковороди, 26, так що чудово!

Мы привыкли к Московскому, у меня и в паспорте прописка Московский, так теперь менять паспорт? Не, я не против, все шо не делается, все к лучшему!

Защитников Украины! Конечно, это большой проспект, конечно, Защитников Украины!

Ну там было 4 варианта. Харьков - Харьковский. Так мне кажется нормально, а чего.

Вже сьогодні депутати міськради голосуватимуть на сесії за нову назву проспекту, району, Білгородського Шосе та Білгородського узвозу. Громадські активісти запропоновані мерією варіанти, окрім перейменування Московського району на Салтівський назвали поспіхом та дефіцитом ідей. Тож решту перейменувань просять відтермінувати, щоб ще обдумати й обговорити варіанти.