Російські хакери атакують супутниковий інтернет Starlink в Україні - Маск [ Редагувати ]
Російські хакери здійснюють кібератаку на супутниковий інтернет Starlink в Україні. Про це повідомив засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск.
Поки що Starlink чинить опір російській кібервійні, які намагаються його заглушити й зломити, але вони нарощують свої зусилля.
Нагадаємо, що в умовах повномасштабного російського вторгнення засновник SpaceX Ілон Маск відгукнувся на прохання української влади, в результаті чого Україна отримала сотні комплектів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Це допомогло забезпечити стабільним зв'язком об'єкти критичної інфраструктури.
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