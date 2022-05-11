Російські хакери здійснюють кібератаку на супутниковий інтернет Starlink в Україні. Про це повідомив засновник технологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск.

Поки що Starlink чинить опір російській кібервійні, які намагаються його заглушити й зломити, але вони нарощують свої зусилля.

Нагадаємо, що в умовах повномасштабного російського вторгнення засновник SpaceX Ілон Маск відгукнувся на прохання української влади, в результаті чого Україна отримала сотні комплектів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Це допомогло забезпечити стабільним зв'язком об'єкти критичної інфраструктури.