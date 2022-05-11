У Харківській області окупанти глушать мобільний зв'язок - Генштаб [ Редагувати ]
На тимчасово зайнятих територіях Харківської області окупанти для унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, здійснюють подавлення мережі мобільного зв’язку. Про це повідомляє Генштаб.
Повідомляється, що місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води.
Також виїзд на територію, яка підконтрольна Україні, російським окупантам заборонений.
по темі
У Харкові один із поліцейських у телефонному режимі отримував завдання від фсб для виявлення позицій ЗСУ
У середу, 11 травня, міська рада Харкова проголосує за перейменування московського проспекту
В понеділок, 9 травня, президент росії володимир путін виступив на параді у москві
У Шипилово Луганської області жителі зруйнованого в результаті ворожого обстрілу двоповерхового будинку, які ховалися від російських атак у підвальному приміщенні, перестали виходити на зв'язок
В неділю, 8 травня, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем назвав найнебезпечніші регіони України