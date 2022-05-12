Ситника призначили заступником голови НАЗК [ Редагувати ]
Колишнього голову Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника призначили заступником керівника Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). На цій посаді він буде відповідатиме за кілька напрямків. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
12 травня голова НАЗК Олександр Новіков призначив своїм заступником Артема Ситника.
На посаді заступника голови НАЗК Ситник відповідатиме за наступні напрямки:
- координацію взаємодії з правоохоронними органами та прокуратурою;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг та контроль за дотримання законодавства у сфері етичної поведінки.
Крім того, Ситник виконуватиме обов'язки голови НАЗК у разі відсутності Новікова.
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