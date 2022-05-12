Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не буде ударом для безпеки рф. Росія готова протистояти загрозі альянсу.

Про це повідомляє перший зампостпред росії при ООН Дмитра Полянського.

При цьому він зазначив, що як тільки Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливими цілями для військових рф.