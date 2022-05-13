Присвячений дружбі народів України, росії та білорусі монумент "Три сестри" демонтують [ Редагувати ]
Розпочато процедуру з ліквідації монумента "Три сестри", присвяченого "дружбі народів" України, росії та білорусі. Монумент встановлено у с. Сеньківка на межі кордонів України, російської федерації та республіки білорусь у 1975 році. Про це повідомляє Чернігівська ОВА.
Спочатку буде підготовлено пакет документів для зняття монумента з обліку як пам’ятки історії місцевого значення. Досі споруда вважалася пам’яткою історії та носила охоронний номер 574-Чр.
З метою дотримання усіх процедур, передбачених українським законодавством, документи будуть подані Міністерству культури та інформаційної політики України для подальшого зняття монумента з обліку. Після цього споруду можна буде демонтувати.
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